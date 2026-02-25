Juanes sube al escenario a Mon Laferte para cantar juntos "Fotografía" en el Festival de Viña 2026

25 feb. 2026 - 22:40 hrs.

En medio de su presentación en Viña 2026, Juanes deleitó a sus fans en la Quinta Vergara cuando llegó el turno del tema "Fotografía", la colaboración que tiene con Nelly Furtado, pero la gran sorpresa se produjo cuando la cantante chilena Mon Laferte subió al escenario para intrepretar la canción.

Con un vestido negro y pelo rubio, la cantautora nacional hizo su entrada al escenario para interpretar el reconocido tema del artista colombiano, lo que hizo vibrar al "Monstruo" al verlos juntos nuevamente, ya que anteriormente habían colaborado en "Amárrame".

El momento marcó un momento especial, porque si bien es cierto que se esperaba que ambos compartieran escenario en Viña 2026, el asombro del público de la Quinta Vergara se multiplicó al verlos cantar "Fotografía".

El emotivo encuentro de Juanes y Mon Laferte

Luego de cantar los primeros versos, Mon Laferte le sonrió a Juanes y lo fue a saludar inmediatamente, y el artista colombiano gritó al público: "¡Mon Laferte en la casa!", y el público volvió a vibrar para luego corear la canción.

La cantante nacional se mostró emocionada en la Quinta Vergara, y en varias oportunidades miraba al público sonriendo, feliz de compartir el escenario. "¿Lo amamos, verdad?", dijo Laferte, a lo que Juanes respondió que él igual la ama a ella.

Al terminar la canción, el encargado de abrir esta noche en Viña 2026 le dedicó unas breves palabras: "Yo adoro a esta mujer, te amo, Mon, gracias de verdad, es un honor estar cantando contigo en tu tierra. Gracias por este regalo tan hermoso que me das", mientras se abrazaban y depedían.

Todo sobre Festival de Viña