Gobierno confirma que dos reos no han sido encontrados en expenitenciaría de Santiago: Despliegan operativo para descartar fuga

25 feb. 2026 - 22:52 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno confirmó que dos reos de la expenitenciaría de Santiago, no han sido hallados tras el último recuento de la población penal, que fue a eso de las 17:00 horas de este miércoles.

La información fue confirmada por el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, quien reveló que, "en el procedimiento habitual, se detectó que había dos reos que no estaban habidos de ese procedimiento. De esto de inmediato se alertó operativamente a todas las unidades que en este caso están en la actualidad, realizando también con el apoyo de grupos especiales, distintos operativos y también un censo".

¿Qué dijo el Subsecretario de Justicia?

Pese a que el subsecretario no dio a conocer las identidades de los individuos, si reveló que, "en otras oportunidades se ha encontrado que estas personas se han escondido dentro de la unidad".

"Por lo tanto, las unidades especiales también con unidades caninas están en estos momentos registrando la Penitenciaría para descartar que estas personas estén todavía dentro", agregó el subsecretario Muñoz.

En cuanto a las medidas que adoptará el ejecutivo, el subsecretario anunció que junto al ministro de Justicia, Jaime Gajardo, entregarán a la Fiscalía un documento de inteligencia con antecedentes de Gendarmería para apoyarlas líneas investigativas que se están realizando.

"Se van a ejercer las responsabilidades en todas las líneas de mando, esto significa por cierto que todos los responsables tienen que asumir la falla que se ha producido acá", concluyó.