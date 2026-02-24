¿Quién está detrás del Chile-China Express? Las empresas a cargo del cable submarino que provocó sanciones de EEUU

24 feb. 2026 - 21:00 hrs.

¿Qué pasó?

Una polémica con Estados Unidos desató el llamado proyecto Chile-China Express (CCE), el cable submarino que busca unir Concón, región de Valparaíso, con Hong Kong a través de una conexión por el océano Pacífico.

El eventual acuerdo con el país asiático ocasionó que EEUU sancionara a tres funcionarios del Gobierno chileno —incluyendo al ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz— con la revocación de sus visas.

¿Quién está detrás del cable submarino entre Chile y China

Según reveló Diario Financiero, el consorcio que estaría detrás del cable submarino está conformado por las tres empresas de telecomunicaciones más importantes del país asiático: China Mobile, China Unicom y China Telecom, propiedad del Estado de esa nación.

China Mobile no solo es la empresa más grande de telecomunicaciones en China, sino que en todo el mundo, y sería la que lidera el proyecto con Chile. Con sede en Hong Kong, la compañía cuenta con alrededor de mil millones de usuarios móviles.

En tanto, China Unicom tiene sede en Beijing y cuenta con alrededor de 450 millones de usuarios móviles y, a septiembre del año pasado, acumuló ganancias por 4,5 mil millones de dólares.

Por último, también estaría involucrada en el proyecto la compañía china llamada HMN Tech, que sería la encargada del despliegue del cable de fibra óptica bajo el mar.

Cabe consignar que el tendido contempla, en caso de aprobarse el proyecto, una extensión de 19.873 kilómetros y la instalación de 266 repetidores en aguas internacionales y 16 en la Zona Económica Exclusiva de Chile.