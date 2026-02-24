Sorprendió al Monstruo: Vocalista de Jesse & Joy entró por la galería e hizo estallar la Quinta Vergara en Viña 2026

24 feb. 2026 - 22:21 hrs.

Jesse & Joy abrió la tercera noche del Festival de Viña del Mar 2026 y lo hizo en grande. La voz femenina del dúo mexicano sorprendió al público con una entrada inesperada: bajando por la galería de la Quinta Vergara mientras entonaba "Si te vas", con el Monstruo siguiéndola de cerca desde los primeros compases del show.

Mientras Joy recorría el recinto, Jesse la acompañaba desde el escenario, atrayendo también las miradas del público con una puesta en escena que no tardó en capturar la atención de la Quinta Vergara.

Esta es la tercera vez que el dúo se presenta en el festival. La primera fue en 2014 y la segunda en 2018, año en que se alzaron con las Gaviotas de Plata y Oro.

Todo sobre Festival de Viña