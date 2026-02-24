Recordando a su padre fallecido: Jesse & Joy recibe entre lágrimas la Gaviota de Oro en Viña 2026

24 feb. 2026 - 23:30 hrs.

Jesse & Joy le entregó una noche mágica al Monstruo de la Quinta Vergara en el inicio de la tercera jornada del Festival de Viña 2026. El dúo mexicano entonó clásicos que fueron coreados por el público, que los premió con una ovación.

Esto llevó a que los artistas recibieran la Gaviota de Plata, en primera instancia, y luego la de Oro, en su tercera presentación en la Quinta Vergara.

La emoción de Jesse & Joy

La entrega del máximo galardón estuvo marcada por la emoción de Jesse & Joy -sobre todo de la vocalista- que le dedicó unas emotivas palabras a su padre fallecido.

"La primera vez que tocamos aquí fue poquito después de perder a nuestro papá. Jesse siempre recuerda como una vez él sentado, viendo el Festival, dijo: 'Un día los voy a ver ahí'. Él no alcanzó a ver el Festival con nosotros, pero Jesse dice que estaba en el mejor palco de todos", manifestó.

La cantante agregó que "en su honor, si nos lo permiten, quisiéramos dedicarle la siguiente canción a él".

