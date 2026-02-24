NMIXX en el Festival de Viña 2026: Revisa a qué hora se presentan y cuáles son sus exigencias
Este martes se vive una nueva noche en el Festival de Viña del Mar 2026. Ahora es el turno de Jesse & Joy, dúo mexicano que será el encargado de abrir los fuegos en la Quinta Vergara.
Más tarde, el venezolano Esteban Düch hará lo propio con su rutina de humor, mientras que el cierre estará en manos del grupo de k-pop, NMIXX, que pretende dar un espectáculo inédito.
NMIXX: el fenómeno del k-pop a nivel global
NMIXX es un grupo femenino surcoreano que debutó en 2022, compuesto por seis integrantes, llamadas Lily, Haewon, Sullyoon, Bae, Jiwoo, Kyujin.Ir a la siguiente nota
La agrupación se hizo famosa en su región por su calidad vocal y sus coreografías, lo que llevó a posicionarla como una referente de la "cuarta generación" del k-pop.
NMIXX suele fusionar dos o más generos dentro de una misma canción. De esta manera, crean un sonido más bien dinámico, que resulta ser atractivo. Gracias a esto, al día de hoy el grupo está consolidado a nivel global.
¿A qué hora se presentan en Viña y cuáles son sus exigencias?
Se espera que NMIXX se presente en el escenario de la Quinta Vergara a eso de las 02:00 de la madrugada, después del humorista Esteban Düch y la competencia folclórica.
El show debería extenderse por al menos 40 minutos, en los que se prevé que se lleven las Gaviotas de Plata y Oro, aunque todo dependerá del "Monstruo".
Las exigencias de NMIXX para esta edición del Festival de Viña fueron una dieta alta en proteína y cuatro espejos maquilladores con luces.
