Fue ovacionada por el "Monstruo": Así fue la aplaudida presentación de la soprano Verónica Villarroel como jurado en Viña 2026

22 feb. 2026 - 22:53 hrs.

La soprano chilena Verónica Villarroel se llevó todas las miradas este domingo en la primera noche del Festival de Viña del Mar 2026.

La reconocida artista internacional sorprendió al público cuando fue presentada como jurado del certamen por los animadores Rafael Araneda y Karen Doggenweiler, ocasión que aprovechó para dar una demostración de su talento vocal que arrancó una ovación del "Monstruo".

Su exitosa carrera

Verónica Villarroel es una destacada soprano chilena nacida el 2 de octubre de 1962. Su mayor reconocimiento internacional llegó en 1989, cuando ganó el Metropolitan Opera National Council Auditions, uno de los concursos más prestigiosos para jóvenes cantantes del mundo.

Su talento la ha llevado a los escenarios más importantes del mundo, como la Royal Opera House de Londres, La Scala de Milán, el Teatro Real de Madrid y el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, entre otros.

En 2002 fue distinguida como la artista lírica más importante de Latinoamérica, y en Chile recibió el Premio a la Música Nacional Presidente de la República en 2015. Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio

Entre sus otros reconocimientos figuran el Premio Plácido Domingo, la Medal of Women (2007) y el reconocimiento como una de las 100 mujeres líderes de Chile (2010).

The Guardian de Londres escribió sobre ella que su gran proyección vocal tiene un estilo "a lo Callas en su dramatismo y expresividad".

En 2009 se presentó en el Festival de Viña del Mar y se llevó todos los premios del público. Hoy, en 2026, regresa al festival como presidenta del jurado.

