Cadem: 40% considera que recorte fiscal de US$6.000 millones es la principal medida económica para José Antonio Kast

22 feb. 2026 - 20:00 hrs.

¿Qué pasó?

La encuesta Plaza Pública de Cadem de este domingo 22 de febrero se centró, en parte, en las medidas económicas que espera implementar el Presidente Electo, José Antonio Kast (REP), en su gobierno que iniciará el próximo miércoles 11 de marzo.

En este sentido, la propuesta más destacada por los encuestados es el recorte de US$6.000 millones del presupuesto fiscal, pese a que la mayoría también considera que esta es la medida más difícil de concretar para la próxima administración.

Principales medidas económicas de Kast

Ante la pregunta "¿Cuál de las siguientes medidas en materia económica, anunciadas por el nuevo gobierno de José Antonio Kast, le parecen más relevantes?", los 701 participantes de la encuesta contestaron de la siguiente forma:

Un 40% se inclinó por el "Recorte del gasto fiscal por 6 mil millones de dólares", un 28% afirmó que era "Destrabar inversiones por 12 mil millones de dólares", mientras que un 22% apoyó la opción de "Bajar el impuesto a las empresas del 27% a 23% al 2029".

Viabilidad de las medidas económicas de Kast

Para conocer la viabilidad de las propuestas económicas de Kast, Cadem preguntó: "En relación a las medidas económicas anunciadas por el nuevo gobierno, ¿Ud. cree que son fáciles o difíciles de cumplir?".

Así, entre las medidas más difíciles de implementar, se ubicó en primer lugar, con un 70%, el "Recorte del gasto fiscal por 6 mil millones de dólares", seguido por un doble empate del 62% entre las opciones "Nuevo modelo de indemnización flexible a todo evento" y "Revisar el alza del salario mínimo para disminuir el costo sobre las PYMES".

