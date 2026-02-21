Primera noche del Festival de Viña 2026: A qué hora comienza y qué artistas estarán presentes en la Quinta Vergara

21 feb. 2026 - 18:30 hrs.

Mañana domingo 22 de febrero, Karen Doggenweiler y Rafael Araneda le darán el puntapié inicial a la 65° versión del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, jornada en la que se podrá disfrutar de dos artistas musicales de primer nivel y uno de los humoristas más importantes del país.

¿Qué artistas se presentarán la primera noche?

La encargada de abrir los fuegos en la Quinta Vergara será Gloria Estefan, quien volverá al Festival tras su presentación en 1983 como miembro de Miami Sound Machine. Este debut en solitario llega en un especial momento, ya que la cubano-estadounidense acaba de ganar el Grammy a Mejor Álbum Latino Tropical por su disco "Raíces".

El primer humorista de Viña 2026 será un conocido de la casa: Stefan Krammer. Sin embargo, el imitador —que ya ha estado en otras tres ocasiones— deberá conquistar al "Monstruo" tras su criticada imitación de Cristian Castro en la última Teletón.

Por último, la noche cerrará con un toque de romanticismo gracias a Matteo Bocelli, el cantante italiano que conquistó al público chileno hace dos años durante el show en Viña de su afamado padre, el tenor Andrea Bocelli. El artista de 28 años tendrá ahora la tarea de presentar su propio repertorio y ser parte del jurado del Festival.

¿A qué hora comenzará Viña 2026?

El Festival de Viña 2026 se desarrollará entre el domingo 22 y el viernes 27 de febrero con una transmisión que iniciará cada día a las 21:30 horas, inmediatamente después de Meganoticias Prime.

El certamen se transmitirá en televisión abierta por las pantallas de Mega y Mega 2 (lengua de señas), además de MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias. Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

