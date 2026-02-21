Trump anuncia que aumentará los nuevos aranceles globales de EEUU de 10 a 15%
Donald Trump anunció este sábado que aumentará los aranceles globales de Estados Unidos del 10% al 15% con efecto inmediato, en respuesta al importante revés que la Corte Suprema le propinó el día anterior a su agresiva política comercial.
"Como presidente de los Estados Unidos de América, aumentará, con efecto inmediato, los aranceles globales del 10% anunciados el día anterior, hasta el nivel totalmente autorizado del 15%", escribió en su red Social Truth.
Este aumento se basa en una "revisión exhaustiva" del fallo del máximo tribunal estadounidense, declaró, denunciando una vez más esa decisión como "ridícula" y "extraordinariamente antiestadounidense".
El viernes, había anunciado desde el Despacho Oval la firma de una orden ejecutiva que imponía un nuevo arancel global del 10%.
El nuevo arancel estaba previsto para entrar en vigor el 24 de febrero por un período de 150 días, con exenciones sectoriales, en particular para la industria farmacéutica y para los bienes que ingresen a Estados Unidos en virtud del acuerdo con México y Canadá, según declaró la Casa Blanca en un comunicado de prensa.
Esta nueva tasa se aplica a los países o bloques que han firmado acuerdos comerciales con Washington, como la Unión Europea (UE), Japón, Corea del Sur y Taiwán, que, por ejemplo, acordaron un arancel máximo del 15 %.
