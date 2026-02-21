"Estamos colaborando con la investigación": Empresa Gasco tras fatal explosión de camión con gas en Renca

21 feb. 2026 - 17:41 hrs.

¿Qué pasó?

La compañía Gasco informó este sábado que está "colaborando con la investigación" por la explosión de uno de sus camiones de gas licuado, hecho ocurrido la mañana del jueves en la comuna de Renca, Región Metropolitana. Hasta el momento, seis personas han fallecido a causa de la tragedia.

Mediante un comunicado, la compañía señaló que "a dos días del trágico accidente e incendio ocurrido en la comuna de Renca, una situación que nos ha impactado profundamente, como compañía reiteramos nuestro pesar y enviamos nuestras condolencias a las familias que han perdido a sus seres queridos, así como a quienes han sufrido graves lesiones".

"Lamentamos el fallecimiento de dos nuevas víctimas confirmadas este mediodía por las autoridades. Nos conmueve la magnitud de esta tragedia y compartimos el duelo de la comunidad", se sumó.

Gasco habilitó línea telefónica especial por la tragedia

"Como empresa, estamos colaborando con la investigación en este difícil momento. Reafirmamos nuestro compromiso de transparencia y disposición total ante la Fiscalía y los organismos técnicos para el esclarecimiento de los hechos. Nuestra prioridad hoy es el respeto y poder acompañar a los afectados", se agregó.

Desde Gasco indicaron que "con ese fin, hemos abierto una línea telefónica especial, N° +56 2 2368 1862, que ya está a disposición de los familiares de las víctimas que necesiten ponerse en contacto con nosotros, con horario de atención de lunes a sábado entre 08:00 y 22:00 horas, y domingo entre 09:00 y 20:00 horas".