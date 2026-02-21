Cambio de hora: Esta es la fecha en que debes modificar tu reloj

21 feb. 2026 - 19:00 hrs.

Por estos días muchas personas disfrutan de sus vacaciones, las que son amenizadas por las horas extras de luz solar que hay en esta época gracias al horario de verano, el favorito de muchos compatriotas.

Sin embargo, lo bueno no dura para siempre y prontamente los habitantes de Chile deberemos atrasar una vez más nuestros relojes para entrar en el no tan popular horario de invierno.

El cambio está regulado por el Decreto Supremo N°224 del 13 de agosto de 2022, el cual establece el rango de fechas en las que se adelantan los relojes que hacen efectivo el horario de verano, es decir, el huso horario de "tres horas al oeste del meridiano de Greenwich (-3)" en el que nos encontramos ahora.

¿Cuándo parte el horario de invierno 2026?

Según el decreto, el horario de verano vigente en este momento rige "a contar de las 24 horas del primer sábado del mes de septiembre de 2025 y hasta las 24 horas del primer sábado del mes de abril de 2026".

Por lo tanto, el horario de invierno debe comenzar al finalizar el primer sábado de abril, cuya fecha en el calendario corresponde al sábado 4.

En dicha fecha, que caerá en plena conmemoración de Semana Santa, los relojes y dispositivos electrónicos se deberán retrasar en una hora, excepto en la región de Magallanes.

El actual decreto solo considera hasta este próximo cambio al horario de invierno, por lo que deberá ser el futuro Gobierno de José Antonio Kast quien defina los cambios de hora que regirán en los próximos años.

