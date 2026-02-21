Revés judicial para el proyecto Dominga: Corte de Apelaciones de Antofagasta anula resolución del Primer Tribunal Ambiental

21 feb. 2026 - 15:30 hrs.

¿Qué pasó?

La Corte de Apelaciones de Antofagasta anuló lo resuelto por el Primer Tribunal Ambiental en el procedimiento de cumplimiento incidental en el marco del proyecto Dominga, al considerar que su aplicación resulta improcedente.

Revés judicial para el proyecto Dominga

En fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal de alzada estableció que la resolución dictada por el Primer Tribunal Ambiental en febrero de 2025 no corresponde a un caso previsto por la ley. "Se aplicó el procedimiento de ejecución a un caso no previsto por la ley, lo que origina un vicio procesal que debe ser subsanado", indica la resolución.

Asimismo, se explica que la sentencia "no estableció ningún derecho a favor de alguno de los intervinientes, ni plasmó tampoco una decisión en relación a la calificación del proyecto, en sus propios términos".

"Dicho acto jurisdiccional no resolvió confirmar ni revocar lo decidido por el Comité de Ministros, sino que decidió anular dicha decisión, ordenando un nuevo pronunciamiento del órgano recurrido, de modo que no ha resuelto la cuestión o asunto objeto del juicio, ni ha puesto fin a la instancia, pues en su propio contenido ordenó seguir con la tramitación", agrega.

El tribunal de alzada argumentó que pretender que se pronuncie "sobre cuestiones esenciales del proceso de evaluación ambiental, precisamente, los límites y competencia de las autoridades llamadas a intervenir en este, entre las demás que inciden en este proceso, resulta manifiestamente impertinente y contrario a la ley y, con ello, demostrativo de la improcedencia de aplicar este procedimiento de ejecución de resoluciones judiciales a la resolución dictada por el tribunal ambiental".

Debido a esto, la Corte anuló "todo lo obrado en el procedimiento de cumplimiento incidental en causa rol R-95-2023 del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta" y declaró que "atendida la naturaleza jurídica de la resolución en alzada, su aplicación resulta improcedente".

Resolución del Tribunal Ambiental de febrero de 2025

En febrero de 2025, el Tribunal Ambiental anuló la resolución del Comité de Ministros, donde se rechazaba la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto minero portuario Dominga, y ordenó al gobierno una nueva reunión con sus titulares.

Esta decisión respondía a lo exigido por Andes Iron, titular del proyecto Dominga, que apuntaba al cumplimiento incidental del fallo del 9 de diciembre de 2024, el cual ordenaba al Comité de Ministros dictar una nueva resolución dentro de un plazo de 15 días. La fecha límite para cumplir con ese mandato vencía el 31 de diciembre de 2024.

Todo sobre Medioambiente