Pensionados denuncian disminución de hasta $100 mil en la PGU de febrero: IPS explica las razones

¿Qué pasó?

Pensionados denuncian una disminución de hasta $100 mil en el monto de la Pensión Garantizada Universal (PGU) de febrero, a propósito de un recálculo del Instituto de Previsión Social (IPS) contemplado en la reforma de pensiones.

De acuerdo al diario La Segunda, el problema radica en el mecanismo para determinar la pensión base que, según la reforma, a partir de enero se recalcula considerando los Beneficios del Seguro Social, como Bonos por Años Cotizados o por Expectación de Vida.

Pensionados reclaman disminución de su PGU

En una carta enviada a El Mercurio, una pensionada de nombre Margarita Suárez explicó que en enero de este año, además de la PGU, también recibió los bonos de Beneficio por Años Cotizados y Compensación por Expectativas de Vida, ambos correspondientes a la reforma de pensiones.

La adulta mayor aseguró que ahora el IPS considera ambos bonos para la pensión base, "lo que conlleva una disminución de mi pensión de $100 mil respecto de enero de 2026".

Otro pensionado en la misma misiva acusa una disminución del 65% en el monto de la PGU. Lo mismo señala Sergio García, quien denunció haber recibido una PGU de $50 mil en diciembre, pero que el Bono por Año Cotizado en enero (por el que recibió $100 mil) disminuyó el monto a apenas $5 mil.

IPS confirma disminución de la PGU para 75 mil personas

El IPS confirmó a La Segunda la disminución de la PGU para 75 mil personas, indicando que para los pagos de febrero se revisaron los casos de las personas que "incrementaron su pensión base producto de los nuevos beneficios del nuevo Seguro Social, tal cual lo establece la norma vigente".

"Estos beneficios se incorporan en la pensión base, lo que para algunos casos, por ley, hace disminuir el monto de su Pensión Garantizada Universal para personas con pensiones base calculadas de un monto superior a $789.139, y que por esta razón principalmente reciben un monto parcial de la PGU en función de la normativa”, explicó el organismo.

Así quedaron agrupados los beneficiarios de la PGU

Desde la repartición aclaran que la PGU beneficia a cerca de 2.200.000 pensionados y que, de ese grupo, más de 940 mil personas también reciben beneficios del Seguro Social de la reforma de pensiones".

Dentro de ese universo, existe un primer grupo de más de 857 mil personas que recibe todos esos beneficios sin una disminución en el porcentaje de su PGU.

Después de ellos, se ubica un segundo grupo cercano a las 75 mil personas que, producto del incremento de su pensión base, "les disminuye parcialmente el monto de su PGU". Sin embargo, explican que "al recibir el incremento con los nuevos beneficios de la Reforma, el monto total final de ingresos para estas personas aumentó en promedio $75 mil".

Por último, para “un tercer grupo, cercano a las 7 mil personas, su pensión base pasó a incrementarse sobre el límite superior actual establecido por ley para acceder a la PGU, esto es $1.252.602. En estos casos, el promedio que recibían por PGU era de $34 mil. Pero, al incorporarse los beneficios del Seguro Social, estas personas pasan a percibir en promedio un aumento de $89 mil”.

