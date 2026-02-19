Incendios forestales: Llaman a evacuar un sector de la comuna de Victoria y declaran Alerta Roja en Valdivia

Logo Mega

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) llamó a evacuar este jueves un sector de la comuna de Victoriaregión de La Araucanía, por un incendio forestal. Además, el organismo declaró Alerta Roja para Valdivia.

La entidad señaló que el sector a evacuar es Centenario, por lo que se activó la Alerta SAE: "Recuerda actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta", recalcó.

Alerta Roja en comuna de Valdivia

Por otra parte, mencionó que la Alerta Roja para la comuna de Valdivia es por un incendio denominado "Villa Austral", el cual se encuentra en combate.

Hasta las 18:00 horas de este jueves, había dos Brigadas de Conaf, cinco técnicos de Conaf, un avión Cisterna de Conaf y un helicóptero de Conaf trabajando en terreno.

Por último, Senapred destacó que el siniestro "se encuentra cercano a sectores poblados" y que la Alerta Roja está "vigente desde hoy y hasta que las condiciones del incendio así lo ameriten".

