Presidente Boric recibió bono y su sueldo bruto subió de $7 a $10 millones: ¿De qué se trata?
- Por Cristian Latorre
¿Qué pasó?
Un intenso debate se ha generado en torno al Presidente Gabriel Boric, luego de conocerse que su sueldo bruto aumentó de $7 millones a $10 millones en algunos meses de 2025, en el marco del pago de un bono de incentivo al cumplimiento de metas institucionales.
Según información entregada por Presidencia y consignada por La Segunda, el beneficio corresponde al Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG), el cual premia con un 7,6% de las remuneraciones cuando una institución alcanza un cumplimiento igual o superior al 90% de sus metas, y con un 3,8% si el resultado es igual o superior al 75% e inferior al 90%.
Lo recibió en cuatro meses
Este incentivo es pagado trimestralmente a los funcionarios públicos cuando la institución en la que trabajan cumple con los compromisos del año anterior, definidos por la Dirección de Presupuestos (Dipres).Ir a la siguiente nota
Desde Presidencia indicaron que el Mandatario recibió el PMG “como todos los servidores públicos” en marzo, junio, septiembre y diciembre de 2025, lo que representa un 18% de sus remuneraciones permanentes.
Además, explicaron que “los otros servidores públicos perciben una asignación de modernización anual de 30,6%, que considera dos incrementos asociados al cumplimiento de metas (el PMG y los convenios de desempeño colectivo) y un componente base que se entrega a todos”.
De acuerdo al citado medio, la institución alcanzó un 99,44% de cumplimiento de metas, entre las que se midieron gestión eficaz, eficiencia institucional y calidad de los servicios vinculada a transformación digital.
Leer más de
Notas relacionadas
- Kast critica ayuda humanitaria del Gobierno del Presidente Boric a Cuba: "El mayor bloqueo es no permitir el desarrollo"
- Presidente Boric por compensación previsional para las mujeres: "Las sociedades no se construyen individualmente"
- "Este ha sido el peor Gobierno por lejos": Pablo Herrera lanza duras críticas contra el Presidente Gabriel Boric