Presidente Boric recibió bono y su sueldo bruto subió de $7 a $10 millones: ¿De qué se trata?

19 feb. 2026 - 12:02 hrs.

¿Qué pasó?

Un intenso debate se ha generado en torno al Presidente Gabriel Boric, luego de conocerse que su sueldo bruto aumentó de $7 millones a $10 millones en algunos meses de 2025, en el marco del pago de un bono de incentivo al cumplimiento de metas institucionales.

Según información entregada por Presidencia y consignada por La Segunda, el beneficio corresponde al Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG), el cual premia con un 7,6% de las remuneraciones cuando una institución alcanza un cumplimiento igual o superior al 90% de sus metas, y con un 3,8% si el resultado es igual o superior al 75% e inferior al 90%.

Lo recibió en cuatro meses

Este incentivo es pagado trimestralmente a los funcionarios públicos cuando la institución en la que trabajan cumple con los compromisos del año anterior, definidos por la Dirección de Presupuestos (Dipres).

Desde Presidencia indicaron que el Mandatario recibió el PMG “como todos los servidores públicos” en marzo, junio, septiembre y diciembre de 2025, lo que representa un 18% de sus remuneraciones permanentes.

Además, explicaron que “los otros servidores públicos perciben una asignación de modernización anual de 30,6%, que considera dos incrementos asociados al cumplimiento de metas (el PMG y los convenios de desempeño colectivo) y un componente base que se entrega a todos”.

De acuerdo al citado medio, la institución alcanzó un 99,44% de cumplimiento de metas, entre las que se midieron gestión eficaz, eficiencia institucional y calidad de los servicios vinculada a transformación digital.