Empresa de gas por muerte de conductor de camión que explotó en Renca: "Estamos recabando todos los antecedentes"

19 feb. 2026 - 13:19 hrs.

¿Qué pasó?

La empresa Gasco se refirió a la muerte del conductor de un camión cisterna que transportaba gas licuado, el cual provocó un accidente en la comuna de Renca, generando un enorme incendio en la intersección de la Ruta 5 con General Velásquez.

¿Qué dijo Gasco?

La compañía detalló que el chofer "transportaba gas licuado desde un terminal ubicado en Quintero hacia la Planta Maipú de Gasco".

De acuerdo a lo anterior, destacó que "por circunstancias que aún se desconocen y que se están investigando, el vehículo se volcó en la vía, generándose una ignición del combustible".

La muerte del conductor

En el marco del accidente, la empresa aseguró que "entre las personas afectadas, se encuentra el conductor del camión, trabajador de Gasco, quien lamentablemente falleció".

"Nuestros equipos concurrieron hasta el lugar de los hechos, con el fin de colaborar en el control de la emergencia. Junto con ello estamos recabando todos los antecedentes del caso, para aportarlos a las autoridades competentes con el objeto de lograr el total esclarecimiento de los hechos", agregó.

