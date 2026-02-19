Videos muestran inicio de explosión e incendio en Renca y Quilicura: "Fue como una bola de fuego"

19 feb. 2026 - 09:46 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la mañana de este jueves, se registró una fuerte explosión y posterior incendio que se mantiene, hasta ahora, en el límite de las comunas de Renca y Quilicura, en la Región Metropolitana.

Preliminarmente, el siniestro habría iniciado debido a un camión de gas que detonó en pleno sector industrial de la zona norte de la capital, específicamente en el Camino Lo Ruiz con avenida Eduardo Frei Montalva.

A causa de la explosión y las llamas, el fuego se propagó al estacionamiento de la empresa Harpig, según reportó Senapred.

Ya trabajan "en el lugar Bomberos de Santiago, Carabineros, SAMU, Mutual, Autoridad Sanitaria y personal de Autopista", consignó el organismo, que además busca determinar la cantidad de personas lesionadas.

"Fue como una bola de fuego", se dijo en uno de los registros.

Revisa los videos de la explosión y el posterior incendio