Incendio estructural se registra en Quilicura: Columna de humo negro es visible de varios puntos

17 feb. 2026 - 18:29 hrs.

¿Qué pasó?

Un incendio estructural se registra en la tarde de este martes en la comuna de Quilicura, el que provocó una columna de humo negro que es visible desde varios puntos de la zona.

Según información preliminar, el siniestro afectaría a una fábrica ubicada en el Cerro San Luis con Cañaveral, lo que tiene a personal de emergencias actuando en terreno.

Restricción de tránsito

Ante la emergencia, TransporteInforma mencionó en sus redes sociales que hay una restricción de tránsito en Cerro San Luis con avenida Cañaveral debido al trabajo de bomberos en unas bodegas.

"Equipos de emergencia en el lugar. Gran cantidad de humo en sector norte de la Región Metropolitana. Precaución", agregó el organismo.

Hasta las 18:40 horas, Bomberos de Quilicura había declarado una tercera alarma de incendio.

Todo sobre Incendio