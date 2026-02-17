Pasaporte: Este es el precio para obtenerlo y cuánta vigencia tiene

17 feb. 2026 - 20:00 hrs.

Si viajas al exterior, debes contar con tu pasaporte al día. Este documento es esencial para ingresar a un país, pues incluso sirve para entrar sin visa a nueve naciones de América del Sur (junto con la cédula de identidad).

El Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCeI) es el organismo encargado de la emisión del pasaporte, el cual puede solicitarse de distintas formas, según ChileAtiende.

¿Cuánto vale el pasaporte?

Luego de agendar una hora de atención (pulsa aquí) en una oficina del Registro Civil con tu ClaveÚnica, debes acudir con tu cédula de identidad vigente. Esto aplica tanto para renovar el documento como para obtenerlo por primera vez.

Posteriormente, tendrás que pagar una tarifa de $69.660 para que inicie su emisión y retiro, el cual se notificará en los días posteriores a la solicitud.

Validez del pasaporte

Una vez entregado el documento, el titular lo tendrá con una vigencia de 10 años desde la fecha de emisión.

