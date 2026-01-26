Pago del Permiso de Circulación: Entérate cómo realizar el trámite y el valor a pagar

26 en. 2026 - 10:00 hrs.

El Servicio de Impuestos Internos (SII) habilitó la consulta de Tasación Fiscal 2026 para calcular el valor del Permiso de Circulación. Este registro incluye a 81.611 vehículos livianos, los cuales deben cumplir con esta obligación anual.

Este documento permite transitar legalmente en el territorio y lo deben tener todos los vehículos motorizados. Existen tres plazos para pagarlo, cada uno asignado a un sector específico del parque automotor nacional.

¿Cómo conocer el valor del Permiso de Circulación?

De acuerdo con el SII, el usuario debe ingresar a la página de consulta (pulsa aquí) y seleccionar el año de tasación (2026), para luego seleccionar la búsqueda por:

Código SII y año de fabricación: si ya conoce los nuevos códigos vehiculares, ingrese el mismo junto al año de fabricación para conocer la tasación.

si ya conoce los nuevos códigos vehiculares, ingrese el mismo junto al año de fabricación para conocer la tasación. Características del vehículo: indique la categoría de vehículo, marca, modelo y año de fabricación para obtener la información. Opcionalmente, puede señalar el tipo de combustible, cilindrada, potencia o el número de puertas del auto.

Es importante destacar que el monto mínimo es de $34.876 para 2026, que aplica para automóviles con mayor antigüedad y cuya tasación fiscal sea de $3.487.600 o menos.

¿Cómo pagar el Permiso de Circulación?

El trámite se realiza en la Dirección de Tránsito de cada municipalidad o en centros habilitados por las mismas, ya sea mediante efectivo, tarjeta de débito/crédito o cheque al día y con los siguientes documentos:

Vehículo usado (renovación): permiso de circulación anterior, certificado de homologación o revisión técnica vigente, póliza del seguro automotor obligatorio que cubra el período de vigencia del permiso y tarjeta de dominio o padrón, según inscripción en el Registro Civil.

permiso de circulación anterior, certificado de homologación o revisión técnica vigente, póliza del seguro automotor obligatorio que cubra el período de vigencia del permiso y tarjeta de dominio o padrón, según inscripción en el Registro Civil. Vehículo nuevo (primer permiso): factura de compra y su copia, inscripción en el Registro Civil, certificado de homologación (si aplica) y certificado de normas de homologación, y SOAP vigente hasta marzo del año siguiente.

Fechas para pagar el Permiso de Circulación

El calendario oficial establece distintos períodos para los propietarios, conforme al tipo de vehículo:

Del 1 de febrero al 31 de marzo: automóviles particulares, motocicletas, furgones, ambulancias, station wagons y camionetas.

automóviles particulares, motocicletas, furgones, ambulancias, station wagons y camionetas. Hasta el 31 de mayo: taxis y buses.

taxis y buses. Hasta el 30 de septiembre: vehículos de carga, motonetas, tractocamiones y maquinaria automotriz.

Si no tiene multas impagas, el permiso puede pagarse en dos cuotas: la primera hasta el 31 de marzo y la segunda en agosto.

