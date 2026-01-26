Pago del Permiso de Circulación: Entérate cómo realizar el trámite y el valor a pagar
El Servicio de Impuestos Internos (SII) habilitó la consulta de Tasación Fiscal 2026 para calcular el valor del Permiso de Circulación. Este registro incluye a 81.611 vehículos livianos, los cuales deben cumplir con esta obligación anual.
Este documento permite transitar legalmente en el territorio y lo deben tener todos los vehículos motorizados. Existen tres plazos para pagarlo, cada uno asignado a un sector específico del parque automotor nacional.
¿Cómo conocer el valor del Permiso de Circulación?
De acuerdo con el SII, el usuario debe ingresar a la página de consulta (pulsa aquí) y seleccionar el año de tasación (2026), para luego seleccionar la búsqueda por:
- Código SII y año de fabricación: si ya conoce los nuevos códigos vehiculares, ingrese el mismo junto al año de fabricación para conocer la tasación.
- Características del vehículo: indique la categoría de vehículo, marca, modelo y año de fabricación para obtener la información. Opcionalmente, puede señalar el tipo de combustible, cilindrada, potencia o el número de puertas del auto.
Es importante destacar que el monto mínimo es de $34.876 para 2026, que aplica para automóviles con mayor antigüedad y cuya tasación fiscal sea de $3.487.600 o menos.
¿Cómo pagar el Permiso de Circulación?
El trámite se realiza en la Dirección de Tránsito de cada municipalidad o en centros habilitados por las mismas, ya sea mediante efectivo, tarjeta de débito/crédito o cheque al día y con los siguientes documentos:
- Vehículo usado (renovación): permiso de circulación anterior, certificado de homologación o revisión técnica vigente, póliza del seguro automotor obligatorio que cubra el período de vigencia del permiso y tarjeta de dominio o padrón, según inscripción en el Registro Civil.
- Vehículo nuevo (primer permiso): factura de compra y su copia, inscripción en el Registro Civil, certificado de homologación (si aplica) y certificado de normas de homologación, y SOAP vigente hasta marzo del año siguiente.
Fechas para pagar el Permiso de Circulación
El calendario oficial establece distintos períodos para los propietarios, conforme al tipo de vehículo:
- Del 1 de febrero al 31 de marzo: automóviles particulares, motocicletas, furgones, ambulancias, station wagons y camionetas.
- Hasta el 31 de mayo: taxis y buses.
- Hasta el 30 de septiembre: vehículos de carga, motonetas, tractocamiones y maquinaria automotriz.
Si no tiene multas impagas, el permiso puede pagarse en dos cuotas: la primera hasta el 31 de marzo y la segunda en agosto.
