Construcción de zanja en la frontera norte: Militares se despliegan con maquinaria y ya habrían iniciado algunos trabajos

14 mar. 2026 - 09:58 hrs.

¿Qué pasó?

Una de las principales propuestas del Presidente José Antonio Kast fue reforzar el control de la frontera norte para combatir el ingreso de migrantes irregulares al país. Una de las primeras medidas del "Plan Escudo Fronterizo" es la construcción de zanjas y vallas en límite con Perú y Bolivia, trabajos que ya comenzaron a ejecutarse parcialmente.

¿En qué están las obras para resguardar la frontera norte?

Según informó el ministro del Interior, Claudio Alvarado, las obras estaban pactadas para comenzar entre el lunes y martes de la próxima semana, razón por la que se ha trasladado maquinaría pesada del Ejército al extremo norte.

Un equipo de Meganoticias se dirigió a la zona, cerca del paso fronterizo de Chacalluta, lugar en el que evidenciaron que ya comenzó el movimiento de las máquinas.

De acuerdo con el periodista de Meganoticias, Javier Louit, fuentes del Ejército informaron que, si bien los trabajos oficiales iniciarían la próxima semana, las obras ya han comenzado a desarrollarse en algunos sectores de la zona.

El periodista también informó que han llegado camionetas blindadas y más maquinarias al lugar, adelantando los trabajos para resguardar la frontera norte.

Por último, se espera que el Presidente Kast, junto a otras autoridades, se dirija a la zona el lunes para fiscalizar los trabajos.

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