Inminente construcción de zanja en la frontera norte: Ya llegó maquinaria pesada del Ejército al límite con Perú

13 mar. 2026 - 14:45 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast comenzó a materializar una de sus principales promesas de campaña: reforzar el control de la frontera norte para combatir el ingreso de migrantes irregulares al país.

La construcción de zanjas y vallas en el límite con Perú y Bolivia es inminente, convirtiéndose en una de las primeras medidas del "Plan Escudo Fronterizo" en concretarse.

Las obras, según informó el ministro del Interior, Claudio Alvarado, comenzarán entre el próximo lunes y martes. Para ello, ya se ha trasladado maquinaria pesada del Ejército al extremo norte del país.

Zanjas y vallas en la frontera norte

De acuerdo a los antecedentes que se conocen, la zanja tendría una profundidad de tres metros, para así impedir el paso clandestino de vehículos. Las vallas, por su parte, tendrían una altura de cinco metros, similares a las que existen en Hungría o Israel.

También, el control fronterizo contaría con una vigilancia permanente: drones 24/7 con reconocimiento facial, sensores de movimiento que serían instalados en la zona, además de tres mil efectivos entre militares y carabineros.

Los trabajos estarán a cargo del ministerio de Obras Públicas junto al Cuerpo Militar del Trabajo del Ejército. En paralelo, el Gobierno creó el cargo de Comisionado de la Macrozona Norte, que será ocupado por el vicealmirante (r) de la Armada, Alberto Soto.

De momento, una caravana del Ejército con maquinaria pesada ya se ha movilizado hasta el Complejo Fronterizo Chacalluta, principal paso terrestre entre Chile y Perú, ubicado al norte de la región de Arica y Parinacota.

Cabe recordar que la noche del miércoles, en La Moneda, el Presidente Kast firmó seis decretos, tres de ellos orientados directamente a fortalecer la seguridad fronteriza.

"Lo más pronto que podamos vamos a dar señales claras"

En entrevista con Meganoticias, al ser consultado sobre cuándo comenzará la construcción de la zanja que prometió en la zona norte del país, el mandatario respondió: "lo más pronto que podamos".

"Lo que hemos pedido primero al Ejército es que nos haga un informe de cuál es su capacidad operativa en personal y equipamiento, para ver si hay que complementarlo con otras inversiones", agregó.

"Lo antes que podamos vamos a dar señales claras para cerrar la frontera", aseguró la máxima autoridad del país.

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