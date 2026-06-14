Lamine Yamal: qué edad tiene, su origen y curiosidades sobre su vida personal y carrera

14 jun. 2026 - 20:45 hrs.

Tiene apenas 18 años, ya es figura del FC Barcelona y la selección española, y llega al Mundial 2026 como uno de los jugadores más esperados del torneo. Lamine Yamal Nasraoui Ebana —ese es su nombre completo— nació el 13 de julio de 2007 en Esplugues de Llobregat, en el área metropolitana de Barcelona. Su nombre compuesto tiene historia propia: honra a dos personas, Lamine y Yamal, quienes ayudaron económicamente a sus padres antes de su nacimiento. Además, el nombre Lamine es de origen árabe y significa "honesto y belleza".

Su historia familiar es multicultural y marcada por el esfuerzo migrante. Su padre, Mounir Nasraoui, es originario de Larache, al norte de Marruecos, llegó a España buscando un futuro mejor y trabajó durante años como pintor de edificios. Su madre, Sheila Ebana, nació en Bata, capital de Guinea Ecuatorial, y tras emigrar a España formó un hogar donde el fútbol empezó a ser una constante gracias al talento precoz de su hijo. Sus padres se separaron cuando Lamine tenía tres años, aunque ambos continuaron presentes en su crianza.

La infancia de Yamal transcurrió lejos de los focos. Creció en Rocafonda, un barrio marginado de Mataró, alternando su tiempo entre esa ciudad y Granollers, donde su madre se mudó tras la separación. Ese origen humilde quedó grabado en su forma de celebrar los goles: Yamal festeja mostrando con los dedos el número 3-0-4, que corresponde al código postal 08304 del barrio donde se crió. Un gesto pequeño que habla de quién es y de dónde viene.

En la cancha, su ascenso fue vertiginoso. El 29 de abril de 2023 debutó con el primer equipo del FC Barcelona con apenas 15 años y 290 días, convirtiéndose en el jugador más joven en disputar un partido oficial con el club en el siglo XXI. Desde entonces, no paró de romper marcas: en septiembre de 2023 debutó con la selección absoluta de España con solo 16 años y marcó gol, convirtiéndose en el goleador más joven en la historia de La Roja. En la Eurocopa 2024 se consagró ante el mundo, ganando el premio al Mejor Jugador Joven del torneo. Su contrato con el Barcelona incluye una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros, señal de lo mucho que el club valora a su joya.

Fuera del campo, Yamal también genera titulares. En julio de 2025 hizo oficial su relación con la cantante argentina Nicki Nicole. Pese a la fama, ha seguido asistiendo a clases con apoyo escolar personalizado: él y sus padres han enfatizado que su educación es tan importante como su carrera deportiva. Una madurez que sorprende en alguien de su edad, y que tiene a medio mundo buscando más sobre él.

España en el Mundial 2026: Grupo G, rivales y horarios para Chile

España integra el Grupo G del Mundial 2026 junto a Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay. Cabo Verde es una de las cuatro selecciones que debuta en una Copa del Mundo, Arabia Saudita es recordada por vencer a Argentina en Qatar 2022, y Uruguay, bicampeón del mundo, será el rival más exigente de la fase de grupos. Los partidos de España en horario de Chile son:

Lunes 15 de junio — España vs. Cabo Verde — 12:00 horas — Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

— España vs. Cabo Verde — 12:00 horas — Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Domingo 21 de junio — España vs. Arabia Saudita — 12:00 horas — Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

— España vs. Arabia Saudita — 12:00 horas — Mercedes-Benz Stadium, Atlanta Viernes 26 de junio — Uruguay vs. España — 22:00 horas — Estadio Akron, Guadalajara (México)

El Mundial 2026 es el primero con 48 selecciones participantes, con 104 partidos repartidos en 16 ciudades de tres países: México, Estados Unidos y Canadá. La inauguración se realizará el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México y la final está programada para el 19 de julio. España llega al torneo como vigente campeona de Europa y una de las grandes candidatas al título, con un equipo joven y repleto de talento. Si Lamine Yamal está al nivel que mostró en la Eurocopa, el mundo del fútbol tendrá razones de sobra para buscarlo en cada partido.

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