Kast evalúa indultar a carabineros y militares condenados por estallido social: "Es una facultad que voy a utilizar"

13 mar. 2026 - 07:45 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast confirmó que evalúa usar su facultad del indulto en casos de carabineros y militares condenados por delitos relacionados con el estallido social.

"Chile vivió una crisis de violencia extrema"

"Tenemos que analizar todas las situaciones. Yo lo que sí he dicho es que Chile vivió una crisis de violencia extrema. Vamos a revisar acuciosamente, porque la facultad de indulto hoy día existe", señaló el jefe de Estado a Chilevisión.

Al respecto, mencionó que dicha medida "quizás no corresponde que lo vea una sola persona y que sea una comisión, pero en algunos casos de esa violencia extrema sí voy a utilizar la facultad de indulto para las personas que defendieron la patria".

En conversación con 24 Horas, Kast reconoció que durante el estallido "hay personas que salieron dañadas, personas que salieron indemnizadas".

Pero también apuntó a policías y militares que "terminaron presos sin haberse levantado ese día diciendo 'yo voy a realizar una acción para dañar a alguien'".

"Es una facultad que voy a utilizar"

"La facultad de indulto es una facultad que hasta el día de hoy tiene el Presidente de la República y yo la voy a utilizar", insistió el Presidente de la República, en entrevista con Canal 13.

"Estamos estudiando cada caso y vamos a avanzar en esa línea para recuperar la paz con diálogo", agregó el mandatario.

Finalmente, dijo entender que quien "se sienta víctima de una situación como esa, le cueste mucho superar", sin embargo, hizo un llamado a que "miremos nuestra historia y aquí hay que partir perdonando".

