Por hasta 7 horas: Enel programa cortes de luz para este viernes 13 de marzo en la Región Metropolitana

13 mar. 2026 - 00:00 hrs.

¿Qué pasó?

Enel programó una serie de cortes de luz para este viernes 13 de marzo en sectores de siete comunas de la Región Metropolitana. La medida responde a trabajos en la red eléctrica y podría extenderse por hasta 7 horas consecutivas en algunos casos.

A través de su sitio web, la compañía dio detalles acerca de los puntos afectados por la suspensión de suministro.

¿Dónde se cortará la luz este viernes?

Maipú: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Cerro Navia: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Pudahuel: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Macul: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Providencia: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

La Florida: Desde las 9:30 hasta las 15:30 horas.

La Granja: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.