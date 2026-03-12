Por hasta 7 horas: Enel programa cortes de luz en dos comunas para este jueves 12 de marzo

12 mar. 2026 - 01:00 hrs.

¿Qué pasó?

Enel programó una serie de cortes de luz para este jueves 12 de marzo en sectores de dos comunas de la Región Metropolitana. La medida responde a trabajos en la red eléctrica y podría extenderse por hasta 8 horas consecutivas en algunos casos.

A través de su sitio web, la compañía dio detalles acerca de los puntos afectados por la suspensión de suministro.

¿Dónde se cortará la luz este jueves?

La Cisterna: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Cerro Navia: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.