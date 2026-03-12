Por hasta 7 horas: Enel programa cortes de luz en dos comunas para este jueves 12 de marzo
- Por Emilio Senn
¿Qué pasó?
Enel programó una serie de cortes de luz para este jueves 12 de marzo en sectores de dos comunas de la Región Metropolitana. La medida responde a trabajos en la red eléctrica y podría extenderse por hasta 8 horas consecutivas en algunos casos.
A través de su sitio web, la compañía dio detalles acerca de los puntos afectados por la suspensión de suministro.
¿Dónde se cortará la luz este jueves?
La Cisterna: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.
Cerro Navia: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
