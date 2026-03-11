Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: Señal En Vivo: José Antonio Kast asume como Presidente de Chile

Detienen a mujer que lanzó lata durante el trayecto del Presidente Kast a La Moneda en el Ford Galaxie

¿Qué pasó?

En momentos en que el Presidente José Antonio Kast se trasladaba al Palacio de La Moneda a bordo del Ford Galaxie, las cámaras captaron el instante en que una persona lanzó una lata al mandatario.

El hecho ocurrió casi a las 20:00 horas cuando la comitiva se encontraba en plena Alameda a la altura del Hotel San Francisco, momento en que se pudo ver que una lata con líquido fue arrojada en dirección al Presidente.

Lo más visto de Nacional

Detienen a persona que lanzó lata al Presidente José Antonio Kast

El objeto lanzado no alcanzó a llegar al jefe de Estado, pero sí rozó el vehículo en el que se desplazaba.

Ir a la siguiente nota

Según pudo averiguar Meganoticias, la mujer que lanzó el objeto fue inmediatamente detenida por personal policial por incidente de seguridad.

A pesar de este acontecimiento, todo continuó de manera normal y el Presidente Kast llegó al palacio de Gobierno sin mayores inconvenientes.

Todo sobre José Antonio Kast

Leer más de

Notas relacionadas