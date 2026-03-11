Detienen a mujer que lanzó lata durante el trayecto del Presidente Kast a La Moneda en el Ford Galaxie
¿Qué pasó?
En momentos en que el Presidente José Antonio Kast se trasladaba al Palacio de La Moneda a bordo del Ford Galaxie, las cámaras captaron el instante en que una persona lanzó una lata al mandatario.
El hecho ocurrió casi a las 20:00 horas cuando la comitiva se encontraba en plena Alameda a la altura del Hotel San Francisco, momento en que se pudo ver que una lata con líquido fue arrojada en dirección al Presidente.
Detienen a persona que lanzó lata al Presidente José Antonio Kast
El objeto lanzado no alcanzó a llegar al jefe de Estado, pero sí rozó el vehículo en el que se desplazaba.
Según pudo averiguar Meganoticias, la mujer que lanzó el objeto fue inmediatamente detenida por personal policial por incidente de seguridad.
A pesar de este acontecimiento, todo continuó de manera normal y el Presidente Kast llegó al palacio de Gobierno sin mayores inconvenientes.
🔴 Mientras se trasladaba en el Ford Galaxie una lata fue lanzada al presidente José Antonio Kast. El objeto terminó en el suelo y no causó inconvenientes durante el desplazamiento del mandatario y el sujeto que arrojó el artículo fue detenido. pic.twitter.com/bLMd6vZOnQ— Meganoticias (@meganoticiascl) March 11, 2026
