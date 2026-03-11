Qué artistas se presentan el sábado en Lollapalooza Chile: Revisa los horarios del festival

11 mar. 2026 - 20:43 hrs.

Este fin de semana se realiza una nueva edición del Lollapalooza Chile, evento que reunirá a destacados artistas nacionales e internacionales en el esperado regreso al Parque O'Higgins.

El festival se extenderá durante tres jornadas y, tras el inicio del viernes, el sábado 14 de marzo continuará con una variada parrilla musical que incluye nombres del pop, rock, música urbana y electrónica.

¿Qué artistas se presentan el sábado en Lollapalooza?

La jornada de sábado comienza a las 13:00 con la apertura de puertas, aunque el primer show será a las 14:00 horas con Astronautiko y también con Fonosida.

Entre los artistas más esperados de la jornada destacan Lorde, Tyler, The Creator, Peggy Gou y la banda chilena Los Bunkers.

También habrá presentaciones en los distintos escenarios del festival, en los que se suman artistas como Turnstile, Tomo Como Rey, Orishas, Rubio y 31 Minutos.

Revisa la programación completa y horarios del sábado en el Lollapalooza

Escenario Cenco Malls Stage

14:45 – 15:30: Zaturno

16:15 – 17:00: Candelabro

18:00 – 19:00: Djo

20:00 – 21:00: Turnstile

22:15 – 23:30: Tyler, The Creator

Escenario Banco de Chile Stage

14:00 – 14:45: Astronautiko

15:30 – 16:15: Yami Safdie

17:00 – 18:00: Royel Otis

19:00 – 20:00: Katseye

21:00 – 22:15: Lorde

23:30 – 01:00: Los Bunkers

Escenario Alternative

14:45 – 15:30: Mano de Obra

16:15 – 17:00: De Saloon

18:00 – 18:45: Judeline

20:00 – 21:00: Balu Brigada

22:30 – 23:45: Orishas

Escenario Perry’s by Cenco Malls

14:30 – 15:15: Bruno Borlone

15:30 – 16:15: Marlon Breeze

16:30 – 17:30: Aura Bae

17:45 – 18:30: Katyees

18:45 – 19:45: Aerobica

20:00 – 21:00: Røz

21:15 – 22:30: Yosuke Yukimatsu

23:00 – 00:30: Peggy Gou

Escenario Lotus

14:00 – 14:30: Fonosida

15:15 – 16:00: Cómo Asesinar a Felipes

16:45 – 17:30: Chicarica

18:15 – 19:00: Guitarricadelafuente

19:45 – 20:45: Rubio

21:30 – 22:30: Tomo Como Rey

Kidzapalooza

15:30 – 16:15: School of Rock

17:00 – 17:45: Wassa Wassa

18:30 – 19:50: 31 Minutos

Para ver el resto de la programación del Lollapalooza ingresa aquí.

