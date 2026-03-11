Qué artistas se presentan el sábado en Lollapalooza Chile: Revisa los horarios del festival
- Por Vicente Guzmán
Este fin de semana se realiza una nueva edición del Lollapalooza Chile, evento que reunirá a destacados artistas nacionales e internacionales en el esperado regreso al Parque O'Higgins.
El festival se extenderá durante tres jornadas y, tras el inicio del viernes, el sábado 14 de marzo continuará con una variada parrilla musical que incluye nombres del pop, rock, música urbana y electrónica.
¿Qué artistas se presentan el sábado en Lollapalooza?
La jornada de sábado comienza a las 13:00 con la apertura de puertas, aunque el primer show será a las 14:00 horas con Astronautiko y también con Fonosida.
Entre los artistas más esperados de la jornada destacan Lorde, Tyler, The Creator, Peggy Gou y la banda chilena Los Bunkers.
También habrá presentaciones en los distintos escenarios del festival, en los que se suman artistas como Turnstile, Tomo Como Rey, Orishas, Rubio y 31 Minutos.
Revisa la programación completa y horarios del sábado en el Lollapalooza
Escenario Cenco Malls Stage
- 14:45 – 15:30: Zaturno
- 16:15 – 17:00: Candelabro
- 18:00 – 19:00: Djo
- 20:00 – 21:00: Turnstile
- 22:15 – 23:30: Tyler, The Creator
Escenario Banco de Chile Stage
- 14:00 – 14:45: Astronautiko
- 15:30 – 16:15: Yami Safdie
- 17:00 – 18:00: Royel Otis
- 19:00 – 20:00: Katseye
- 21:00 – 22:15: Lorde
- 23:30 – 01:00: Los Bunkers
Escenario Alternative
- 14:45 – 15:30: Mano de Obra
- 16:15 – 17:00: De Saloon
- 18:00 – 18:45: Judeline
- 20:00 – 21:00: Balu Brigada
- 22:30 – 23:45: Orishas
Escenario Perry’s by Cenco Malls
- 14:30 – 15:15: Bruno Borlone
- 15:30 – 16:15: Marlon Breeze
- 16:30 – 17:30: Aura Bae
- 17:45 – 18:30: Katyees
- 18:45 – 19:45: Aerobica
- 20:00 – 21:00: Røz
- 21:15 – 22:30: Yosuke Yukimatsu
- 23:00 – 00:30: Peggy Gou
Escenario Lotus
- 14:00 – 14:30: Fonosida
- 15:15 – 16:00: Cómo Asesinar a Felipes
- 16:45 – 17:30: Chicarica
- 18:15 – 19:00: Guitarricadelafuente
- 19:45 – 20:45: Rubio
- 21:30 – 22:30: Tomo Como Rey
Kidzapalooza
- 15:30 – 16:15: School of Rock
- 17:00 – 17:45: Wassa Wassa
- 18:30 – 19:50: 31 Minutos
