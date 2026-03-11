"Acá no se echa a nadie": "Los Kbros" desmienten a Disley Ramos respecto al motivo detrás de su salida del grupo

11 mar. 2026 - 14:21 hrs.

¿Qué pasó?

La influencer Disley Ramos, por primera vez se refirió públicamente al motivo detrás de su quiebre con el grupo de creadores de contenido "Los kbros". El grupo no dudó en responder y desmintieron sus afirmaciones.

Disley se hizo conocida en redes sociales por hacer sketches de humor junto a ellos y al desaparecer de los videos empezaron los rumores. Algunos internautas aseguraron que la separación tenía que ver con su expareja, quien también participaba en los videos. Otros aseguraron que a ella "se le subió la fama" y por eso se alejó.

Este lunes se publicó un nuevo capítulo del Podcast de Sarah. Allí Disley Ramos abordó diferentes temas sobre su vida y sus proyectos, pero lo que más generó revuelo fue que finalmente rompió el silencio y descartó todas las teorías sobre su salida de Los Kbros.

"No fue por mi expareja, ni porque yo me haya ido. Ellos me echaron, no querían estar conmigo porque no querían que hiciera tele y eso no compatibilizaba con ellos", expuso Disley en la entrevista. Asimismo, reveló que la dinámica de grupo se empezó a poner tensa y eso la estaba afectando.

No obstante, lo que hace que tome la decisión de irse es que según dijo, sus ex compañeros le querían imponer un contrato en el que ellos tendrían mayor porcentaje de ganancia por los videos y ella no podría trabajar en televisión, ni asistir a eventos.

La respuesta de Los Kbros

El grupo de influencers no dudó en responder y publicaron un video a través de su cuenta de Instagram en el que aseguraron que en el grupo no se echa a nadie y todo se conversa: "No somos una empresa donde están todos trabajando y el que lo hace mal se va. Acá no se echa a nadie", dijo Rodi Garrido, líder del grupo.

A su vez, Nicomad otro integrante del grupo, aclaró que ellos no están en contra de la televisión, incluso recordó que participó en un capítulo de Top Chef para apoyar a Disley. Además, dijo que el problema surge luego de que Disley aceptara una propuesta sin consultarles y perjudicó los tiempos establecidos para la producción de su tercera película.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de KBros Club (@kbrosclub)

Finalmente, respecto a la división de ganancias, aclararon que siempre se habló de un 20 por ciento, debido a que el grupo ayudaba a Disley con las ideas, creación de contenido y campañas. Asimismo, revelaron que Disley ofreció la mitad del premio si llegaba a ganarlo, para invertir en la película.

Ellos accedieron y en retribución, readaptarían los tiempos de producción y seguían apoyando a Disley con campañas y videos, pero según afirmó Rodi Garrido, la chica reality después dijo que pensó que lo de invertir el dinero del premio era mentira.

