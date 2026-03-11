¿Tienes el pago de un permiso de circulación atrasado? Esto debes hacer

11 mar. 2026 - 16:00 hrs.

Los pagos del permiso de circulación son imprescindibles para no atrasarse en este requisito para el tránsito legal de los vehículos automotores.

Ya sea por descuido o por razones económicas, el hecho de no haber renovado este documento en el plazo correspondiente (entre el 1 de febrero y el 31 de marzo) puede acarrear sanciones.

Según Autofact, siempre que se cumpla con una serie de condiciones, es posible ponerse al día.

¿Cómo renovar el permiso de circulación fuera del plazo?

Los pasos para pagar y renovar un permiso de circulación atrasado son los siguientes:

Tener los documentos necesarios para el pago del permiso.

necesarios para el pago del permiso. Identificar el municipio en el que se pagó el último permiso del auto.

en el que se pagó el último permiso del auto. Ir al sitio web del municipio o acudir a la Dirección de Tránsito.

del municipio o acudir a la Pagar la multa impuesta por haber excedido el plazo, que suele corresponder a un 1.5% del valor del permiso de circulación. En el caso de que hayan multas de tránsito también deben pagarse.

impuesta por haber excedido el plazo, que suele corresponder a un 1.5% del valor del permiso de circulación. En el caso de que hayan multas de tránsito también deben pagarse. Con la solvencia vigente, se podrá pagar el permiso de circulación del vehículo.

Estos son los documentos que se deben consignar

Si se trata de un auto usado, se debe presentar revisión técnica, análisis de gases vigente, permiso de circulación anterior, Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP) y certificado de inscripción o padrón del vehículo.

En el caso de un auto nuevo, es necesario consignar copia de la factura de compra, inscripción del vehículo en el Registro Civil, SOAP al día y certificado de homologación (que certifica su funcionamiento y exime de la revisión técnica inicial).

El pago del permiso de circulación atrasado se puede hacer en efectivo o con tarjetas de crédito. Estos trámites se realizan en el Departamento de Tránsito del municipio correspondiente o, de estar habilitado para pagos, en el sitio web del municipio.

Todo sobre Permiso de circulación