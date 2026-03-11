Las tres nuevas ciudades que tendrán pago digital en el transporte público

11 mar. 2026 - 17:15 hrs.

¿Qué pasó?

Una importante noticia de cara a la modernización del transporte público es la que tendrán distintas ciudades de la región de Antofagasta en los próximos días, pues se implementará un sistema similar al que se utiliza en la capital.

En sus últimas horas como ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz anunció que, a partir de este 1 de abril, las ciudades de Antofagasta, Calama y Tocopilla tendrán pago electrónico mediante distintos medios digitales.

Con estas tres incorporaciones, ya son 14 las ciudades de este país donde ya funciona este sistema. Así, el pasaje se podrá validar con tarjetas de transporte, códigos QR, billeteras digitales o tarjetas bancarias Visa o Mastercard.

"Antofagasta fue la primera ciudad fuera de Santiago en recibir buses eléctricos y ahora está sumando a la incorporación del pago electrónico del pasaje, junto con Calama y Tocopilla. Esta es una medida que entrega mayor seguridad, confianza y eficiencia al transporte público, mejorando considerablemente la experiencia de viaje de conductores y pasajeros", dijo la autoridad.

Puntos de venta y de carga

Eso sí, este nuevo método llegará de manera paulatina, teniendo una suerte de marcha blanca, donde el efectivo se seguirá usando de cara a una transición.

Para poner en funcionamiento el pago digital se considera la instalación de validadores electrónicos en los buses de transporte público, así como también una red de puntos de venta y recarga.

Estos puntos de carga ascienden a los 350 y están distribuidos de la siguiente manera: 222 en Antofagasta, 107 en Calama y 23 en Tocopilla, según lo que consigna el Diario Financiero.

Además, existirá una tarjeta única de transporte en las tres comunas. El uso de código QR será a través de la aplicación Bipay, billeteras electrónicas y tarjetas bancarias.

