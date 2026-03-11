Logró bajar su cuenta de luz con paneles solares en el balcón, pero la justicia lo obligó a retirarlos

11 mar. 2026 - 18:41 hrs.

¿Qué pasó?

Un particular fallo judicial fue el que afectó a un habitante de la ciudad de Gdansk, Polonia, quien fue obligado a retirar los paneles solares que había instalado en el balcón de su departamento.

Su objetivo era reducir el valor de la cuenta de la luz y la apuesta le funcionó: logró bajar en un tercio el costo. Sin embargo, la justicia lo obligó a desmantelar la instalación.

¿Por qué tuvo que retirar los paneles solares?

Según publicó el medio Observator, el Juzgado de Distrito Gdansk-Pócnoc lo obligó a retirar los paneles solares porque no pudo acreditar que sus vecinos lo autorizaron a instalarlos.

Según indica la norma del país, en estos casos se debe contar con el apoyo de más del 50% de la comunidad para hacer este tipo de instalación.

El hombre obtuvo cerca del 60% de las firmas de sus vecinos y aportó, además, un informe técnico de un perito en construcción. Así instaló los paneles en marzo de 2023, pero la administración se negó porque puso en duda la autenticidad de dichas firmas, publicó Noticias Trabajo.

Desde la administración alegaron que esas firmas podían corresponder a arrendatarios o visitantes, sin confirmarse que fueran propietarios. La Justicia tuvo la misma interpretación y lo obligó a sacarlos de su departamento.

El hombre anunció que apelará la decisión judicial: "No quería crear problemas. Solo buscaba reducir la factura de electricidad", argumentó.

