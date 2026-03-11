Es viral en internet: La inesperada reacción de mujer en su propuesta de matrimonio que arrasa en TikTok

11 mar. 2026 - 16:51 hrs.

¿Qué pasó?

Hana Tanaka, una mujer de 30 años, se volvió viral tras protagonizar un video en el que aparece junto a su pareja, Jaydon Walker, de 32 años, recibiendo una propuesta de matrimonio en Malibú, Estados Unidos. Lo que más llamó la atención fue su reacción inesperada y divertida, que desató risas y sorpresa en redes sociales.

El registro fue grabado por Mohogany Lox Tanaka, familiar de Hana, y ya acumula más de 3,6 millones de visualizaciones y más de 600.000 “me gusta” en TikTok desde su publicación el 24 de febrero.

Una reacción que nadie esperaba

En el video, Tanaka se da vuelta en la playa y descubre a Walker arrodillado, sosteniendo el anillo de compromiso. De inmediato, grita y se deja caer exageradamente sobre la arena, completamente en shock. Entre gritos, exclama: “¡No! ¡Cállate! ¡No! ¡No! ¡Espera! ¿Es broma?”.

Cuando finalmente comprende que la propuesta es real, vuelve a gritar y corre hacia los brazos de su pareja.

@Hanaisfinechina TikTok

El detrás de la propuesta

En conversación con People, Walker comentó que “su reacción fue divertidísima. Por eso quiero casarme con ella. Es adorable y graciosa, lo tiene todo. Su reacción fue totalmente genuina y eso es lo que me encantó”.

Según relató, su prometida “no tenía idea” de lo que estaba por ocurrir. Ella creía que solo estaban posando para unas fotos frente al Paradise Cave Beach Cafe de Malibú, por lo que no sospechó nada.

@Hanaisfinechina TikTok

La señal acordada para que Walker se arrodillara fue cuando el fotógrafo les pidió ponerse en direcciones opuestas. Tanaka venía haciendo fotos divertidas, jugando para la cámara, así que ver a Walker de rodillas fue lo último que imaginó. De hecho, él ya anticipaba una reacción explosiva.

“Pensé que podría ser algo así porque ella es simplemente mi pequeña bola de energía”, dijo Walker.

Para ambos, el video no solo muestra un momento memorable, sino que transmite un mensaje positivo. “Queremos que la gente sepa que hay amor verdadero en el mundo y que pueden ir y encontrarlo”, expresó Walker. A lo que Tanaka añadió: “Me alegra que podamos inspirar a la gente”.