"Delito de conducción temeraria": Carabineros detiene a conductor que iba a 193 km/h en la Costanera Norte

11 mar. 2026 - 18:08 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la mañana de este miércoles, personal de Carabineros de la Tenencia Carreteras Paine detuvo a un hombre que conducía su vehículo a exceso de velocidad.

La persona fue sorprendida circulando a 194 kilómetros por hora por la Costanera Norte en el kilómetro 38 del Acceso Sur en dirección al sur, una zona en la que la velocidad máxima permitida es de 120 km/h.

Según información entregada por Carabineros, funcionarios se encontraban realizando controles preventivos de velocidad utilizando un dispositivo técnico que les permitió detectar la infracción de tránsito.

"Se procedió a la detención por el delito de conducción temeraria, conforme a la normativa vigente", explicó Carabineros.

En cuanto al conductor, la autoridad policial explicó que se trata de un hombre y que, al momento de su detención, no se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Además, el vehículo en cuestión era un Dodge modelo Charger R/T, mientras que el procedimiento fue informado a la Fiscalía y se está a la espera de instrucciones del Ministerio Público.