Presidenta del Senado impulsará Sala Cuna Universal y dice que la conmutación de penas debe tener "grandes modificaciones"

11 mar. 2026 - 19:16 hrs.

¿Qué pasó?

La presidenta entrante del Senado, Paulina Núñez, abordó las urgencias legislativas en el marco del comienzo del gobierno de José Antonio Kast, quien asumió este miércoles la presidencia de la República.

Al llegar al Palacio de la Moneda para el discurso del mandatario, la parlamentaria afirmó que impulsará el proyecto de Sala Cuna Universal, y afirmó que la conmutación de penas deberá tener "grandes modificaciones" para ser despachado del Congreso.

¿Qué dijo Núñez?

Al ser consultada sobre las materias más urgentes, indicó "voy a hablar primero de lo que es evidente. Ahí estuvo el 58% de los chilenos y chilenas, una agenda en materia de seguridad, de migración irregular, de cómo enfrentar el crimen organizado".

"Pero el proyecto que también pedí, digamos, fue el de sala cuna, tenemos que tener sala cuna de una vez por todas", aseveró.

Proyectos a impulsar

Respecto a si impulsará algún proyecto en particular, respondió: "bueno, lo de sala cuna, que lo dije; y también quiero decirlo, el proyecto de conmutación de penas no va a salir del Congreso si no tiene grandes modificaciones".