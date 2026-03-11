Jorge Alessandri y Paulina Núñez se quedan con la presidencia de la Cámara de Diputados y el Senado

11 mar. 2026 - 12:09 hrs.

¿Qué pasó?

Con los parlamentarios ya asumidos durante la mañana de este miércoles, la Cámara de Diputados y Diputadas y el Senado ya tienen a sus nuevos presidentes.

La Cámara Baja será encabezada por el diputado Jorge Alessandri, de la Unión Demócrata Independiente (UDI), luego de imponerse con 78 votos contra 75 a Pamela Jiles, del Partido de la Gente (PDG).

La incertidumbre se vivió hasta el último momento, ya que, si bien los conglomerados de izquierda, la Democracia Cristiana (DC) y el PDG habían llegado a un acuerdo para que Jiles se quedara con la presidencia, este finalmente se cayó.

La derecha se queda con la presidencia de ambas cámaras

En el caso del Senado, el acuerdo se cumplió y Paulina Núñez, de Renovación Nacional (RN) encabezará la mesa, por lo que será ella quien le entregará la banda presidencial a José Antonio Kast pasadas las 12:00 horas de este miércoles, cuando se concrete el cambio de mando.

De esta forma, los conglomerados de derecha comenzarán el nuevo periodo parlamentario liderando ambas cámaras.

