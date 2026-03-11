Actualizaron el nombre de algunos Ministros: Los cambios en las cuentas oficiales del Estado en redes sociales

11 mar. 2026 - 13:53 hrs.

¿Qué pasó?

Esta mañana se llevó a cabo la Ceremonia de Cambio de Mando Presidencial en la que José Antonio Kast juró como Presidente de la República. Asimismo, los ministros de su gabinete también juraron y tomaron posesión de sus nuevos cargos.

En ese sentido, algunas redes sociales oficiales del Estado actualizaron la información de su biografía y agregaron los nombres de los nuevos ministros a cargo.

Las primeras cuentas en actualizarse fueron las del Ministerio del Trabajo y Previsión Social; el de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y el de Medioambiente, reemplazando el nombre de Giorgio Boccardo Bosoni por el de Tomás Rau; el de Carolina Arredondo Marzán por el de Francisco Undurraga y el de Maisa Rojas Corradí por el de Francisca Toledo.

Por su parte, las cuentas de los Ministerios del Interior; Educación; Defensa Nacional; Salud; Mujer y Equidad de Género; Seguridad Pública; Hacienda; Vivienda y Urbanismo; Agricultura; Deporte; Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación; no registran el nombre de sus ministros.

Mientras que el perfil de los Ministerios de Obras Públicas, Bienes Nacionales, Energía, Justicia y Derechos Humanos y la Vocería de Gobierno mantienen el nombre de los ministros salientes.

