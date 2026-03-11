Tras un año de su muerte: Así conmemoró Cencosud un año del fallecimiento de Horst Paulmann

11 mar. 2026 - 15:10 hrs.

Un 11 de marzo del 2025 falleció en Alemania el reconocido empresario Horst Paulmann, fundador del holding Cencosud, y la firma envió una carta a todos los países donde está presente para recordarlo. Además, anunciaron que harán una actividad conmemorativa esta semana.

Además, los trabajadores de Jumbo, Easy, Paris y Santa Isabel realizaron un minuto de silencio en honor al empresario mientras se transmitió en las pantallas de los establecimientos un video conmemorativo del fallecido, donde aparece dedicando unas breves palabras a los empleados.

"Don Horst nos dejó mucho más que una gran compañía"

A través de una carta escrita por él, el CEO de Cencosud, Rodrigo Larraín, compartió a los trabajadores un emotivo mensaje en el aniversario de Paulmann, y entregó detalles de las actividades conmemorativas que realizarán.

"Su historia es conocida por todos: comenzó con un pequeño negocio en el sur de Chile y, gracias a su visión, llegó a transformar la industria del retail en Latinoamérica. (...) Don Horst nos dejó mucho más que una gran compañía. Nos dejó una manera de pensar: atreverse en grande, avanzar con valentía y dejar huellas en cada paso", señaló en una parte de la carta.

En Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Perú y Estados Unidos llevarán a cabo otras actividades en homenaje a Paulmann, entre ellas, colocarán fotos y flores: "En estos puntos se instaló una mesa con una fotografía de Don Horst Paulmann, con flores amarillas y un código QR para que clientes y colaboradores dejaran mensajes, recuerdos o palabras en homenaje a su fundador".

Y en el video que se transmitió en los locales de ventas, aparece el empresario en visitas en terreno junto a trabajadores. "Traten de hacer siempre un poco más de lo que crean que su jefe les va a pedir. Preocúpense de mantener la calidad en el servicio. Eso es Cencosud", fue una de las frases que aparecen en el registro que también subieron a redes sociales.

Mira el video en conmemoración del fallecimiento de Paulmann: