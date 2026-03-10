Con cuatro dormitorios y 600 metros cuadrados: Esto cuesta un departamento frente al Parque Forestal
A raíz de la alta demanda por encontrar una oportunidad para comprar un departamento, comenzaron a circular nuevas opciones para adquirir uno, pero esta vez frente al Parque Forestal, en Santiago Centro, una zona con departamentos de alto costo debido a su ubicación.
Una de estas alternativas está ubicada en la calle Ismael Valdés Vergara, en donde ofrecen un departamento de 600 metros cuadrados, cuatro dormitorios y cuatro baños, entre otros espacios, y destaca por tener amplios espacios y una arquitectura clásica.
El departamento que ofrece Hugo Frias Propiedades además tiene un amplio living y comedor separados, una sala de estar, cocina espaciosa, comedor de diario y una logia independiente.
La opción frente al Parque Forestal, según indica la corredora de propiedades, está pensada para quienes "buscan amplitud, ubicación privilegiada y carácter".
En la publicación hecha a través de su cuenta de Instagram, detallaron que el bien raíz está avaluado en 17.500 UF, aproximadamente en $697.217.500.
Mira el departamento:
Ver esta publicación en Instagram
