Seis chilenos destacan en la lista: Revista Forbes publica ranking de los multimillonarios más ricos en el mundo

10 mar. 2026 - 17:03 hrs.

Durante esta jornada, la destacada revista Forbes actualizó el ranking de las personas y familias multimillonarias más ricas de todo el mundo, donde seis chilenos destacan en la famosa lista.

Uno de ellos pertenece a una prestigiosa familia de multimillonarios en Chile, quienes tienen negocios en áreas económicas como la minería, las comunicaciones y actividades bancarias.

Los seis chilenos más ricos que aparecen en el ranking de Forbes:

Entre los chilenos que aparecen en el ranking, tienen una fortuna que va desde los 1.600 millones de dólares hasta los 52.600 millones de dólares, llegando hasta el puesto 35 de la lista.

Aparecen Patricia Angelini (lugar 2481), Roberto Angelini (2052) y Luis Enrique Yarur (1676), quienes poseen una fortuna de US$1.600 millones, US$2.000 millones y US$2.500 millones respectivamente.

Más arriba está Julio Ponce Lerou, quien gracias a sus ganancias con SQM aumentó su fortuna y llegó hasta los US$3.9 mil millones. El segundo chileno con más riqueza en el ranking es Jean Salata, un empresario chileno radicado en Hong Kong y fundador de una de las mayores firmas de capital privado de Asia, y se ubicó en el puesto 422 con US$ 8.4 mil millones.

Y en el puesto 35 se encuentra Iris Fontbona y la familia Luksic, los chilenos con mayor riqueza en el mundo, con más de $52 mil millones de dólares, subiendo 35 puestos en un año. Su fortuna se basa en las ganancias de Banco de Chile, CCU, Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV), Enex, Nexans, SAAM y Antofagasta Minerals.

Todo sobre Negocios