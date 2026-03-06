Instalan la primera estación de servicio de Gas Natural licuado para transporte de carga en Chile: ¿Dónde está ubicada?

06 mar. 2026 - 09:22 hrs.

¿Qué pasó?

La licenciataria de Shell en Chile, Enex, inauguró la primera estación de servicio de la marca en Latinoamérica dedicada exclusivamente al suministro de Gas Natural Licuado (GNL) para el transporte de carga.

Con esta instalación, la compañía marca un nuevo paso en su estrategia energética, ampliando su portafolio de negocios y atendiendo la creciente demanda por combustibles de transición, según informó Diario Financiero (DF).

¿Dónde está ubicada?

La estación está ubicada en Chillán Viejo, en la región de Ñuble, y cuenta con una capacidad de almacenamiento de 70 metros cúbicos (m³).

Su objetivo es atender el alto flujo de generadores de carga y empresas de transporte que operan en el corredor logístico del centro sur de Chile, permitiéndoles optimizar costos operativos y cumplir con las exigencias actuales en reducción de emisiones de CO2, material particulado y contaminación acústica.

El gerente de Ventas Industriales de Enex, Juan José Jutronich, destacó que el proyecto "representa un hito en nuestra estrategia de diversificación, que busca ofrecer soluciones concretas en nuevas energías".

Además, subrayó que "para su desarrollo adoptamos las mejores prácticas globales implementadas por Shell en la comercialización y distribución de GNL en Europa, replicando los más altos estándares ambientales, operacionales y de seguridad", cerró.

