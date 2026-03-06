Bajaron las cuentas de luz y los gastos comunes: IPC de febrero no tuvo variación y acumula 2,4% en un año
- Por Aton
¿Qué pasó?
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero no tuvo variación mensual (0,0%), acumulando 0,4% en el año y 2,4% a doce meses.
Seis de las trece divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice y siete presentaron incidencias negativas.
¿Qué influyó en la nula variación del IPC?
De las divisiones que consignaron alzas mensuales en sus precios, destacaron vestuario y calzado (2,3%) con 0,056 puntos porcentuales (pp.), y alimentos y bebidas no alcohólicas (0,2%) con 0,040pp.
Las restantes divisiones que influyeron positivamente contribuyeron en conjunto con 0,088pp.
De las divisiones que consignaron bajas mensuales en sus precios, destacó vivienda y servicios básicos (-0,4%), con una incidencia de -0,081pp.
Por productos, las mayores alzas fueron transporte en bus interurbano con 18,5%, carne de vacuno con 1,5% y el arriendo con 0,5%.
Y en las principales bajas destacaron transporte aéreo nacional con una caída de 22,4%, la luz con una disminución de 1,7% y gastos comunes con una baja de 2,7%.
