Pensión Garantizada Universal: ¿En cuánto sube el valor de la pensión inferior y mayor en febrero?

Desde febrero se pagará un nuevo monto de la Pensión Garantizada Universal (PGU), beneficio que experimentará su primera alza de 2026.

Se trata de un aumento impulsado gracias al reajuste del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que según los registros de entre enero y diciembre de 2025, será de 3,45%.

De este modo, desde febrero la PGU pasará a entregar un total de $231.732 a sus beneficiarios, pero también se esperan modificaciones en los montos para acceder a la PGU inferior y superior.

¿En cuánto subirá el valor de la pensión inferior y mayor?

Estas dos últimas corresponden al tipo de PGU que podrán recibir los jubilados, dependiendo del monto de su pensión base. Por tanto, también habrá un reajuste de las pensiones inferior y superior. Así las cosas, los montos para acceder a la PGU, serán los siguientes:

Pensión Inferior: $789.139.

Pensión Superior: $1.252.602.

Cabe mencionar que estos corresponden a los montos de la pensión base que deben tener los jubilados para acceder a la PGU, es decir, podrán recibir la pensión inferior (que es el valor máximo para acceder al 100% de la PGU), quienes tengan una pensión base menor o igual a $789.139.

Mientras que recibirán la pensión superior (valor máximo para acceder a un monto variable de la PGU), las personas que tengan una pensión base de hasta $1.252.602.

Finalmente, las personas que cumplan los 82 años entre octubre de 2025 y agosto de 2026, podrán tener derecho a recibir los 250 mil pesos desde el mes de su cumpleaños. Es decir, una persona que cumpla los 82 en febrero podrá recibir este nuevo monto desde dicho mes, sin necesidad de esperar a la próxima alza.

