¿Eres mujer y buscas trabajo? Postula a miles de ofertas laborales en la feria "Avanza Mujer 2026"

18 mar. 2026 - 18:00 hrs.

La Municipalidad de Santiago, junto con Trabajando.com, organizó la feria “Avanza Mujer 2026”, una iniciativa para que mujeres de la ciudad y otras regiones puedan postular a miles de empleos disponibles.

Varias empresas participarán en el evento, como Blue Express, Casa Moneda, Carl's Jr., Cencosud, Metro y Banco de Chile, entre otras.

¿Cuándo es la feria Avanza Mujer 2026?

Se realizará del 25 al 29 de marzo y tendrá dos maneras de participar: presencial y virtual, para que las interesadas puedan postular desde casa si prefieren.

La parte presencial será el miércoles 25 de marzo en la cúpula del Parque O’Higgins. Allí, las asistentes podrán acercarse a 35 empresas que impulsan la igualdad de género y buscan contratar mujeres, como Metro de Santiago, WOM, Salfa y SMU.

En ese espacio, las mujeres podrán informarse sobre los trabajos disponibles, las condiciones y las posibilidades de avanzar dentro de las empresas.

La modalidad digital también empieza el 25 y dura hasta el domingo 29, ofreciendo muchas más ofertas laborales a través de una plataforma en línea.

María Jesús García-Huidobro, gerente de Desarrollo de Negocios de Trabajando.com, señaló que “es urgente aumentar la participación formal de mujeres en el trabajo. Ellas son más de la mitad de la población en Chile, y abrirles puertas laborales no solo mejora su situación, sino también beneficia la economía y la productividad”.

Agregó que “muchos estudios muestran que los equipos diversos tienen mejores resultados y generan ideas más innovadoras. Por eso, ahora hay que pasar de querer hacerlo a hacer acciones concretas, especialmente en el sector privado, para contratar a más mujeres”.

¿Cómo postular?

Para participar, hay que ingresar al siguiente enlace (clic aquí), que estará disponible hasta el viernes 20 de marzo.

Además, desde Trabajando.com sugieren revisar su página web y redes sociales para más información sobre la actividad.

Empresas participantes

ABB

APPLUS

Arcos Dorados

Ayres Security

Blue Express

Buses Hualpen

Carl's Jr

Casa Moneda

CENCOSUD

Conecta Mobility

Fundación Miradas Compartidas

G4S

G&N Brands

Green Parking

Hotel Courtyard

Hotel Marriott

Hotel Plaza El Bosque

Hotel Radisson

Meltink Cook

Metro

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WOM

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Sigma

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