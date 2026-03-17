¿Te gustaría trabajar en la Teletón? Así puedes postular a los diferentes empleos en la institución

17 mar. 2026 - 18:00 hrs.

La Teletón anunció una serie de ofertas laborales para trabajar en sus institutos a lo largo de todo Chile, con vacantes disponibles en el área de la salud, educación e incluso labores administrativas, entre muchas otras.

La institución dedicada a la rehabilitación de personas con discapacidad busca sumar nuevos trabajadores a su equipo de profesionales en distintas regiones del país, incluyendo reemplazos, jornadas completas y parciales.

¿Cuáles son las ofertas laborales de Teletón?

Actualmente, la institución mantiene varias vacantes de trabajo en sus 14 institutos de todo el país. Algunas de las últimas ofertas son:

Encargado de Mantención (44 horas ) - Coquimbo

(44 ) - Coquimbo Terapeuta ocupacional (44 horas) - Coquimbo

(44 horas) - Coquimbo Educador diferencial o psicopedagogo/a (40 horas ) - Arica

(40 ) - Arica Profesor/a de Ed. Física (40 horas ) - Valparaíso

(40 ) - Valparaíso Reemplazo Terapeuta Ocupacional (22 horas ) - Iquique

(22 ) - Iquique Portero reemplazo con curso OS10 (44 horas ) - Copiapó

(44 ) - Copiapó Reemplazo Bodeguero (44 horas) - Santiago

(44 horas) - Santiago Asistente Social Reemplazo (44 horas) - Santiago

(44 horas) - Santiago Jefe de Producción Reemplazo (44 horas) - Santiago

Para revisar el listado completo de empleos de Teletón, que incluye gestores laborales, analistas, maestros, kinesiólogos, auxiliares, entre otros, ingresa aquí.

¿Cómo postular?

Las personas interesadas en postular a alguna de las vacantes deben ingresar al portal de empleos trabajando.cl, donde encontrarás publicados todos los cargos disponibles junto a sus requisitos y condiciones.

Para hacerlo, es necesario crear una cuenta en la plataforma o iniciar sesión con un usuario ya registrado. Luego, se debe seleccionar la oferta de interés y completar los datos solicitados, además de adjuntar el currículum vitae.

Una vez enviada la postulación, el sistema permite hacer seguimiento del proceso, ya que la institución se contactará directamente con los candidatos que avancen en las distintas etapas de selección.

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