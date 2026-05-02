Sismo afectó a la zona austral de Chile: Conoce la magnitud y dónde fue el epicentro del temblor

02 may. 2026 - 01:13 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la madrugada de este sábado 2 de mayo se registró un sismo de magnitud 4,7 en la región de Magallanes, cuando el reloj marcaba las 01:02 horas.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 208 kilómetros al sur de Puerto Williams, a 35 kilómetros de profundidad.

Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.