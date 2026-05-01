Feriado irrenunciable por el Día del Trabajador: Así funcionarán supermercados y malls este 1 de mayo

01 may. 2026 - 09:33 hrs.

Este viernes 1 de mayo es feriado irrenunciable en el país por el Día del Trabajador, fecha que conmemora las luchas por los derechos laborales y las condiciones de trabajo justas.

Lo anterior significa que gran parte del comercio debe permanecer cerrado, aunque hay ciertos recintos que sí pueden atender público con normalidad.

Así funcionarán los supermercados y malls esta jornada

Todos los supermercados se encontrarán cerrados este viernes 1 de mayo por tratarse de un feriado irrenunciable y volverán a funcionar en sus horarios habituales mañana sábado.

Por el contrario, sí pueden abrir los locales comerciales que son atendidos por sus dueños, como los almacenes de barrio.

Los malls tendrán sus tiendas cerradas este 1 mayo, pero sí pueden funcionar los cines y servicios gastronómicos como restaurantes que están dentro de estos centros comerciales. Para conocer sus horarios de funcionamiento, se recomienda revisar sus sitios web o redes sociales.

Los comercios que pueden funcionar este jueves

La Ley 19.973 establece cuáles son los recintos comerciales que pueden funcionar durante los feriados irrenunciables. En concreto, este viernes 1 de mayo pueden operar:

Clubes.

Restaurantes

Establecimientos de entretenimiento, tales como: cines, espectáculos en vivo, discotecas, pubs y cabarets.

Locales comerciales en los aeródromos civiles públicos y aeropuertos.

Casinos de juego y otros lugares de juego legalmente autorizados.

Establecimiento de venta de combustibles (bencineras).

Farmacias de urgencia y farmacias que deban cumplir turnos fijados por la autoridad sanitaria.

Tiendas de conveniencia asociadas a establecimientos de venta de combustibles.

Locales atendidos por sus propios dueños, como almacenes.

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