Día del Trabajador: Estos son los desvíos de tránsito de este viernes 1 de mayo en el centro de Santiago

01 may. 2026 - 07:55 hrs.

¿Qué pasó?

Este viernes 1 de mayo es el Día Internacional de los Trabajadores, ocasión que se conmemorará con la tradicional marcha por el centro de Santiago a partir de las 10:00 horas.

El recorrido de la manifestación convocada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y otras organizaciones sociales comenzará en el metro Moneda —frente a la sede de la CUT— y tendrá su acto central a las 12:00 horas en la intersección de Alameda con Portugal.

Debido a esto, Carabineros implementó una serie de desvíos de tránsito en el Eje Alameda y el centro capitalino a partir de las 08:00 horas.

Desvíos de tránsito para vehículos particulares

Dirección poniente

Independencia al sur - Balmaceda al poniente - Teatinos al sur - Santo Domingo al poniente.

Recoleta al sur - San Antonio al sur - Santo Domingo al poniente.

Providencia al oriente - Salvador al sur - Francisco Bilbado al poniente - Tarapacá al poniente - Ejército al sur - Blanco Encalada al poniente - Arica al poniente.

Dirección oriente

Alameda al oriente - Padre Hurtado al sur - Arica al oriente - Blanco Encalada al oriente - Tupper al oriente - Matta al oriente.

Desvíos de tránsito para locomoción colectiva

Dirección poniente

Eliodoro Yáñez al poniente - Bellavista al poniente - Artesano al poniente - Balmaceda al poniente - Matucana al sur - Portales al poniente.

Recoleta al sur - Valdés Vergara al oriente - Santa Lucía al sur - Carmen al sur (paso inferior) - Tarapacá al poniente - San Francisco al sur.

Lord Cochrane al norte - Vidaurre al poniente - Sazié al poniente - Almirante Latorre al sur - Blanco Encalada al poniente - Toro Mazote al norte - Alameda al poniente.

Dirección oriente

Alameda al oriente - Toro Mazote al sur - 5 de abril al oriente - Blanco Encalada al oriente - Tupper al oriente - Matta al oriente.

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