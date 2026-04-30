"Fui más víctima de él que de mi agresor": TENS demanda a abogado defensor que informó grave enfermedad pero sin fundamentos

30 abr. 2026 - 09:21 hrs.

¿Qué pasó?

Cynthia Bascur vivió uno de los peores días de su vida el 14 de noviembre de 2024, luego de ser atacada por un hombre indocumentado, que la apuñaló y la golpeó, para luego intentar abusar de ella en Quintero, región de Valparaíso, cuando ella trabajaba como monitora de albergue municipal.

En un acto de supervivencia, la TENS decidió morder al sujeto para quitárselo de encima, lo que derivó en que tuviera que someterse a exámenes, ya que en ese momento no sabía si él podía tener alguna enfermedad.

Días después, el hospital reportó que existía la posibilidad de que el agresor tuviera VIH. Si bien un primer examen de urgencia dio "reactivo" para Cynthia, finalmente se confirmó que ni ella ni el individuo tenían el virus.

El polémico episodio con su abogado

Según consigna LUN, pese a dar negativo para VIH, Cynthia reveló que su abogado dio una declaración en un medio regional afirmando que era lo contrario, es decir, que ella sí era portadora del virus.

"Él, sin mi autorización, da una declaración pública (diciendo) que yo estoy con VIH a un medio regional. Me comunico con el editor del diario para que, por favor, no publique, que no tengo VIH, que yo no estoy de acuerdo, pero no me pescaron", detalló.

La situación fue de mal en peor, puesto que la información entregada por el abogado se replicó en otros medios, lo que le generó la angustia de Cynthia, quien afirmó que "en la comuna todos me conocen porque supuestamente tengo VIH".

El episodio se trasladó de su vida personal a laboral, considerando que ahora tampoco puede ejercer su trabajo de manera normal, al estar vinculada justamente al área de la salud: "Soy TENS y en toma de muestra no puedo trabajar, porque la gente piensa que tengo el virus", dijo.

Una querella por injurias graves

La afectada confirmó que en abril optó por presentar una querella por injurias graves con publicidad en contra del letrado: "Fui más víctima de mi abogado que de mi agresor", agregó.

El profesional habló y contó que su versión es distinta a la que ella dio. Dicho esto, destacó que "yo nunca la nombré" y que su caso se había vuelto "ampliamente conocido" antes de que fuera contactado por la prensa.

"Desconozco dónde podría estar la falsedad y mi intención de causarle daño con una mentira", expresó el abogado envuelto en la polémica.

Por su parte, Cynthia sostuvo que "me arruinaron la vida, mi carrera y la de mi hijo". Mientras tanto, la primera audiencia quedó establecida para el mes de junio.

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